Dít bekeek Nederland 21 miljoen keer op Youtube

De videoclip van Josylvio is de meest bekeken video. Ook populair was een parodie op een nummer van Ronnie Flex en Famke Louise. Ⓒ YouTube

AMSTERDAM - Een videoclip van rapper Josylvio uit Naarden is het best bekeken Nederlandse filmpje op YouTube van dit jaar. De video van Catch Up, geüpload in februari, is inmiddels ruim 21 miljoen keer bekeken (video hieronder).