Trekken aan dood paard

Het is boter bij de vis, vindt dierenrechtenorganisatie Peta. Hoe we over dieren praten bepaalt hoe we over dieren denken. Dus moeten alle spreekwoorden die agressief of zelfs gewelddadig zijn tegenover dieren veranderen. Maar taal kun je niet van bovenaf opgelegd veranderen, zeggen taalkenners. Dus trekt Peta aan een dood paard.