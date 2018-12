’Lieve buurman’ blijkt meisjes (5 en 10) te misbruiken

Een 60-jarige man uit Kerkrade is donderdag veroordeeld tot drie jaar cel vanwege seksueel misbruik van twee zeer jonge meisjes, die bij hem in de straat woonden. Hij moet twee jaar de cel in; het derde jaar is voorwaardelijk.

Uit de slachtofferverklaringen komt naar boven dat J.E. eerst een band opbouwde met de ouders, schrijft De Limburger. Hierdoor kwam hij geregeld bij jonge meisjes thuis, en na enige tijd ook in situaties waarin hij alleen met de meisjes was.

Bij een van de twee slachtoffers begon het misbruik toen ze 10 jaar oud was. De buurman kwam geregeld op de slaapkamer ’om welterusten te zeggen’. Ook nam hij haar een keer mee naar Mondo Verde, een attractiepark in Landgraaf. Destijds is ze misbruikt in de auto.

Hond uitlaten

Een ander meisje was 5 toen ze werd misbruikt, toen haar moeder was gaan kienen (een soort bingo) met de vrouw van E.; hij liet samen met het meisje de hond uit. Later werd hij betrapt in de slaapkamer met het meisje; volgens E. omdat de hond daarin was gerend.

Uiteindelijk kwam het misbruik aan het licht. De man is daarna vliegensvlug verhuisd naar een andere plaats, door zijn huis met verlies te verkopen. Hij is bang voor represailles. Omdat J.E. al 9 maanden in voorarrest heeft gezeten, moet hij nog iets meer dan een jaar de cel in. Ook moet E. zich de komende 5 jaar aan ’speciale voorwaarden’ houden omdat de rechtbank vreest dat hij opnieuw in de fout zou kunnen gaan.

De slachtoffers van J.E. en hun ouders zeggen nog veel last te ondervinden van het misbruik.