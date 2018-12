Russiagate nadert ontknoping

Donald Trump. Ⓒ Bloomberg

WASHINGTON - Het best bewaarde geheim van Washington is wat Robert Mueller nu precies ontdekt heeft in zijn grote Rusland-onderzoek. Terwijl president Trump via tweets en een mediaoffensief de speciaal aanklager onder druk probeert te zetten, blijven de kaken van Mueller al 19 maanden stijf op elkaar. Deze week lichtte Mueller een klein stukje van de sluier op.