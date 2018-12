Ex-vriend op de korrel voor dood Rotterdamse

De 29-jarige Van Es werd op 30 november dood gevonden in haar woning, aan de Luntershoek in Rotterdam. De politie sprak destijds van ’verdachte omstandigheden’. De dag erna werden 20 rechercheurs op de zaak gezet.

Na een week onderzoek is de ex-vriend aangehouden. Zijn auto is meegenomen voor onderzoek. Volgens de politie zijn er nog wat puzzelstukjes over de dood van Van Es op te lossen. „Het onderzoeksteam is nog steeds bezig de laatste dagen van het slachtoffer in kaart te brengen.”

De politie vraagt mensen die de laatste dagen iets verdachts hebben gezien in de buurt, zich te melden. Ook willen de rechercheurs graag weten met wie ze contact had.