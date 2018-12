Opvoeding?! Vader laat pestende dochter ’walk of shame’ lopen

Door de pesterijen mag het meisje niet meer met de schoolbus mee. Tot hier, en niet verder, vindt haar vader. Vervolgens nagelt hij het meisje publiekelijk aan de schandpaal: hij filmt het meisje, vanuit zijn auto, terwijl ze naar school loopt.

„Goedemorgen, en gelukkige maandag. Nouja... Voor sómmigen is deze maandag gelukkig. Dit geweldige meisje is mijn dochter. Ze is uit de schoolbus gegooid, voor de tweede keer dit jaar, door iemand anders te pesten. Laat me dit duidelijk maken: pesten is onacceptabel”, aldus de vader.

Het meisje had haar vader verteld van de schoolbus-weigering. „Papa, je moet me naar school brengen”, vertelde ze haar vader. „Zoals je ziet”, vertelt hij in de video, „is dat niet gelukt. Veel kinderen denken dat het een recht is, alle dingen die hun ouders doen. Maar het is een privilege.”

Tekst loopt verder onder de video.

De vader geeft in de video aan dat hij ’gelooft dat niet iedereen het ermee eens zal zijn’. Dat klopt: zijn Facebookbericht werd al 16 miljoen keer bekeken en levert 60.000 reacties op. Sommigen vinden dat hij veel te ver gaat. Toch zijn de meeste reacties positief: mensen vinden het voorbeeld dat de vader stelt moedig, gedurfd, en krachtig. „We hebben meer ouders nodig zoals jij.”