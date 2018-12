Parlement België akkoord met ’Marrakesh’

De resolutie werd met 107 stemmen voor en 36 tegen aangenomen. Onder andere coalitiepartner Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) stemde tegen. Na een speech van Michel die door velen als „vaag” werd omschreven, kwam een gelegenheidsmeerderheid met een nieuwe tekst voor de resolutie die de premier een scherpere opdracht meegaf.

Woensdag had een meerderheid van de buitenlandcommissie al voor de resolutie gestemd, en stemde de N-VA ook tegen. De partij is fel tegenstander van het pact omdat België volgens de Vlaamse nationalisten de greep op zijn migratiebeleid erdoor verliest.

De N-VA dreigde haar ministers uit de regering terug te trekken als Michel het pact goedkeurt. Maar daar lijkt nu geen sprake meer van en lijkt een kabinetscrisis bezworen. De N-VA-fractieleider Peter De Roover hoopte „zo snel mogelijk over te gaan tot de orde van de dag” en „het belangrijke werk met zijn vieren te kunnen verderzetten.” In de coalitie werken vier partijen samen.

Het pact wordt maandag op een topconferentie van de Verenigde Naties in Marrakesh beklonken. In het 34 pagina’s tellende akkoord dat voluit het ’Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration’ heet, staan richtlijnen voor de omgang met migranten. Er staat in dat die niet juridisch bindend zijn.