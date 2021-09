Lichaam aangespoeld op strand Terschelling

WEST-TERSCHELLING - In de zee bij Terschelling is woensdagochtend het lichaam van een overleden persoon gevonden. De politie houdt er rekening mee dat het het lichaam van de man is die donderdag tijdens het zwemmen in zee is verdwenen.