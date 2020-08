Hitlergroet? Olympisch Stadion haalt standbeeld weg

Het bestuur van het stadion heeft ruim een jaar lang onderzoek gedaan naar het beeld, dat er sinds 1928 staat. Toen werden de Olympische Spelen gehouden, een jaar voor de nazi’s aan de macht kwamen in Duitsland.

Met de nazi’s heeft het echter niets te maken. Maar net zo twijfelachtig is het verhaal dat de gemeente altijd had, namelijk dat een ’oude Romeinse groet’ werd uitgebeeld. Die uitleg stond er zelfs op een bordje bij. „Maar dat is een fabeltje”, concludeert directeur Ellen van Haaren nu.

De grondlegger van de Olympische Spelen, baron de Coubertin, introduceerde het gebaar dat de bronzen sporter maakt in 1924 op de Spelen van Parijs. Het gebaar is dus bekend geworden als de olympische groet. Maar in diezelfde tijd kwamen de fascisten in Italië op.

Hoewel het beeld niet met kwade opzet is gemaakt, weet het stadion genoeg. „Je moet twee lijnen goed van elkaar gescheiden houden. Je hebt het historische gegeven dat de groet stamt uit een fascistische tijd, en je hebt daarnaast de bedoeling van de maakster van het beeld om uiting te geven aan de zogenoemde sportieve groet uit 1924”, aldus Van Haaren in Trouw.

Een directe link tussen het fascisme en het beeld is er dus niet, maar ’als je eenmaal hebt vastgesteld dat de groet zelf rechtstreeks is terug te leiden tot het fascisme, moet je actie ondernemen’, aldus de directeur. Het beeld krijgt een nieuwe plek, binnen.