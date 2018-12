Project X? ’Uw kind kan gevolgen hele leven meedragen’

„Blijf thuis. Er is geen feest, er komt geen feest en er wordt strikt gehandhaafd!”, zo begint de burgervader op de website van de gemeente. „De politie zal daadkrachtig en doortastend optreden tegen personen die naar Cuijk komen om bewust onrust te veroorzaken.”

Via sociale media ging de afgelopen dagen een bericht rond dat er een feest zou zijn in Katwijk; een uitnodiging van een meisje, zo bleek, aan haar vrienden, die door onbekenden is ’gekaapt’ en op Facebook gezet.

Vervolgens zeiden veel mensen van plan te zijn daar naartoe te gaan, vergelijkbaar met wat er in 2012 gebeurde. Toen liep het ’Project X-feest’ in het Groningse Haren uit op chaos, rellen en vernielingen. Ook nu staan vele signalen, ook voor het jarige meisje, op rood.

Burgemeester Hillenaar komt met een ferme oproep aan ouders. „Maak uw kinderen duidelijk dat dat zij niet welkom zijn. Komen ze toch naar Cuijk, dan kunnen de gevolgen dusdanig zijn dat ze die hun leven lang met zich meedragen.”

Nachtje cel

„Overtuig uw kinderen dat ze vrijdagavond op een veel leukere manier kunnen doorbrengen dan in een Brabantse politiecel”, vervolgt de burgervader.

De gemeente en politie zeggen rekening te houden met alle scenario’s. Ook stelt men dat strikt zal worden gehandhaafd. Welke maatregelen de gemeente precies neemt, wordt alleen gecommuniceerd ’indien dit noodzakelijk is’.