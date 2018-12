Het was (letterlijk) te warm aan formatietafel

Dat is één van de conclusies in een evaluatie van de afgelopen kabinetsformatie. Mocht na de verbouwing van de Tweede Kamer opnieuw de Stadhouderskamer de ’plaats delict’ zijn van de formatie, dan is het raadzaam de ’klimaatbeheersing’ aan te pakken, zo stelt de commissie.

Dat de kabinetsformatie van 2017 met 225 dagen de langste ooit was – en zich dus deels in de warme zomer afspeelde – betekent nog niet dat de formatie geen succes was, vindt de commissie. De nieuwe procedure, waarbij niet de koning maar de Kamer het voortouw neemt, heeft zich bewezen, vindt commissievoorzitter en staatsrechtgeleerde Paul Bovend’Eert.

Maar de commissie vindt ook dat er meer informatie die op de formatietafel heeft gelegen openbaar moet worden. Tijdens de commotie over de dividendbelasting zaten belangrijke documenten niet in het formatiedossier. De onderhandelaars bleken ze informeel te hebben opgevraagd bij de departementen. Ook die informatie zou openbaar moeten.