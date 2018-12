OM slaat slag: derde kroongetuige staat op

Er is een kroongetuige opgestaan in de zaak van Patrick V. (rechts). Naast hem zijn ex Monique G.; links advocaat Jules van Wijk. Ⓒ Illustratie Chris Roodbeen

AMSTERDAM - In de strijd tegen de liquidatiegolf zet het Openbaar Ministerie een nieuwe kroongetuige in. De man heeft verklaringen afgelegd over drie moorden in Eindhoven, Nijmegen en Rotterdam.