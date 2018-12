’Exhibitionistische aankopen’ op de Masters van LXRY

Vader en zoon Jaap en Nick Frens willen op de beurs met passie vertellen over de Hermes Speedster. Ⓒ Anko Stoffels

Wie een flink fortuin heeft vergaard, kan de nieuwe sportauto natuurlijk bij de merkdealer bestellen en dat nieuwe penthouse op de Funda-site bekijken. Maar voor sommigen is het veel leuker om in de volle openbaarheid van een lifestylebeurs deals van tonnen of zelfs meer te sluiten. De Masters of LXRY als goedkope theatershow van de nieuwe rijken.