Gasloos zeker niet zorgeloos

Het einde van het gas is volgens de VNG vergelijkbaar met het afscheid in de jaren zestig van de oude kolenkachel. Ⓒ Hollandse Hoogte / Jordi Huisman

DEN HAAG - De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is niet gerust op een voor burgers kostenneutrale overstap op een gasloos huishouden. „Ik heb daar zorgen over”, zegt VNG-voorzitter Jan van Zanen in gesprek met De Telegraaf. „Als die kostenneutraliteit er niet is, dan komt de hele energietransitie onder druk.”