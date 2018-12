Twee boswachters weigeren herten af te schieten

Staatsbosbeheer bevestigt die overplaatsing aan de Volkskrant.

De boswachters „konden zich niet verenigen met het beleid om ze af te schieten en daar hebben we respect voor”, aldus Staatsbosbeheer. Verantwoordelijk minister Carola Schouten vindt „dat we praktische oplossingen moeten zoeken als er mensen zijn die daar moeite mee hebben. In dit land kan je altijd nog gewetensbezwaren hebben en daar moeten we rekening mee houden.”

De boswachters willen er verder niets over zeggen. Ook willen ze anoniem blijven. „Een dier dat door moeder natuur is geselecteerd om uit te vallen wil ik wel doodschieten, maar gezonde dieren niet”, zegt één van de boswachters.

In de Oostvaardersplassen is een team van vier faunabeheerders belast met het afschieten van de herten. Nu twee boswachters zijn opgestapt, is het team inmiddels weer aangevuld met twee collega’s.

De voorzieningenrechter besliste donderdag dat het afschieten van ruim 1800 edelherten door de gebiedsbeheerder definitief kan doorgaan. In de loop van volgende week trekken de overgebleven boswachters en een aantal extra collega’s van Staatsbosbeheer gewapend het gebied in om de populatie edelherten terug te brengen tot 490.

