Vliegtaks rond de 7 euro per ticket

Haagse bronnen bevestigen berichtgeving van RTL Nieuws daarover.

Het leek er lange tijd op dat het kabinet zou kiezen voor één van de twee: óf een tickettaks óf een heffing op vliegtuigen. Nu wordt er dus gekozen voor een combinatie van de twee.

In het regeerakkoord was al afgesproken dat er een vliegtaks zou komen vanaf 2021. Die moet 200 miljoen euro per jaar opbrengen. Dit is daar nu een uitwerking van.

De taks van circa 7 euro geldt voor vertrekkende passagiers. Bij een retourticket wordt dus ook nog steeds zo’n 7 euro belasting geheven en niet 14.

Brussel

Het liefst heeft het kabinet en de Kamer dat de vliegtaks Europees geregeld wordt. Maar voorlopig is er internationaal nog geen zicht op overeenstemming daarover. Mocht er Europees toch nog een gezamenlijk plan komen voor een vliegtaks, dat ook genoeg oplevert, dan zal het Nederlandse voorstel alsnog de prullenbak in gaan.

Nederland gaat nog wel proberen om er Europees uit te komen, zo zal er een conferentie over het onderwerp georganiseerd worden.

De vliegtaks is een milieumaatregel waarmee het vele vliegen ontmoedigd moet worden. Maar het is ook gewoon een taks. De beoogde 200 miljoen die ermee opgehaald moet worden is al ingeboekt op de meerjarenbegroting waardoor het kabinet de vliegtaks sowieso wil doorzetten, ook als er Europees nog geen overeenstemming is.