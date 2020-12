’Weinig ruimte voor versoepeling coronaregels’

Dat melden ingewijden na afloop van het Catshuisoverleg, waar het kabinet zondag in informele setting bijpraatte over de coronamaatregelen.

Het maximaal haalbare lijkt vooralsnog om de groepsgrootte voor mensen thuis iets te verruimen voor de kerstdagen. Nu zijn de regels nog zo dat er maximaal drie bezoekers langs kunnen komen. Iets meer ruimte bij die maatregel zou het vieren van kerst met de familie makkelijker maken.

Maar zelfs die kleine versoepeling is nog geen zekerheid. Het kabinet overlegt de komende dagen nog verder over wat wel of niet kan. Zo is er maandag nog overleg met de coalitiepartijen en de burgemeesters van de veiligheidsregio’s. Het kabinet zelf komt ook nog in verschillende samenstellingen samen. Dinsdagavond wordt het definitieve besluit bekendgemaakt in een nieuwe persconferentie.

Somberen

Grote nieuwe maatregelen zitten er dan in elk geval niet in, klinkt het in Den Haag. Dat komt ook niet als een verrassing uit de lucht vallen. Bewindspersonen uit zowel het economische als het zorgblok somberden afgelopen week al naar aanleiding van de besmettingscijfers. De daling van het aantal besmettingen na het instellen van de gedeeltelijke lockdown lijkt bijna tot stilstand te zijn gekomen.

Bekijk ook: Hoekstra met afzwemmende zoon naar Catshuis

Toch klonk rond ministers Hoekstra (Financiën), Koolmees (Sociale Zaken), Wiebes (Economische Zaken) en staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken) de wens om te kijken wat er wél mogelijk zou zijn. Daarbij werd vooral gekeken naar een opening van restaurants tijdens de feestdagen, omdat het aantal besmettingen daar mee zou vallen. Maar daar lijkt geen ruimte voor te zijn.