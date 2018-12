OM: geen bemoeienis politiek met zaak-Wilders

SCHIPHOL - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft zelfstandig de beslissing genomen om PVV-leider Geert Wilders te vervolgen vanwege diens uitspraken over Marokkanen. De toenmalige minister van Justitie en Veiligheid Ivo Opstelten is daarover ingelicht, maar dat is normaal in gevoelige zaken. Van politieke druk Wilders voor de strafrechter te brengen is geen sprake geweest, aldus de advocaat-generaal vrijdag. „Er heeft niemand aan ons bureau gestaan.”