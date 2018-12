Veel regen, vooral tijdens avondspits

Naast regen verwacht Weeronline dat het flink gaat waaien. Aan de kust kan het zelfs stormachtig worden met windstoten van mogelijk 75-95 km per uur. Ook is er kans op onweer.

In de ochtend is het vooral bewolkt en hier en daar regenachtig. Vanmiddag trekt vanuit het westen een nieuw regengebied over het land. Later in de middag kan het flink gaan plenzen.

Kans op onweer

De felste regen bereikt het westen precies aan het begin van de vrijdagmiddagspits. Daarbij is kans op een klap onweer. Ook haalt de wind tijdens deze buien flink uit.

De maximumtemperatuur is 13-14 graden. Dat is veel warmer dan normaal rond deze tijd van het jaar. 6-7 graden zou gebruikelijker zijn in deze periode. In de loop van de middag daalt het kwik naar 8-9 graden.

Ook morgen is het onstuimig en met talrijke buien.