Magneetvissers halen rokende fosforbom uit het water

Een magneetvisser (ter illustratie) Ⓒ ANP

LANDGRAAF - De politie heeft maandagavond in Rimburg (gemeente Landgraaf) een explosief onschadelijk gemaakt dat door magneetvissers uit het water was gehaald. De politie meldde eerder op de avond dat uit het explosief rook kwam. De omgeving was afgezet. Volgens Limburgse media ging het om een fosforbom en raakte niemand gewond.