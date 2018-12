Armin van Buuren op 1 in Tweede Kamer-hitlijst

Een woordvoerder van de initiatiefnemers kon vrijdag niet zeggen hoeveel Kamerleden exact hadden gestemd. ,,Maar het was een grote meerderheid”, stelt hij. De rest van de top 5 bestaat uit AC/DC met Thunderstruck, Guns ‘n Roses met November Rain, de Messiah van Händel en Wish you were here van Pink Floyd.

De eerste Nederlandstalige bijdrage in het lijstje is Zeeuwse Kust van Blof. Sowieso staan er in de lijst opvallend veel regionale Nederlandstalige nummers. Onder meer Skik, Abel, Rowwen Heze en Frank Boeijen staan in de lijst. Het was een vereiste dat in de top 5 die elk Kamerlid instuurde in elk geval één Nederlandstalig nummer stond.