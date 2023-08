Roep zwelt aan om Paleis op de Dam terug te geven aan Amsterdammers

Amsterdam - Maak van het Paleis op de Dam weer het stadhuis. Die roep zwelt aan in aanloop naar het 750-jarig jubileum van Amsterdam in 2025. Het voornaamste tegenargument zijn de bijkomende kosten. Maar in het buitenland blijkt dat geen probleem.

Kunnen Amsterdammers hier straks hun paspoort ophalen? Ⓒ Richard Mouw