Duits vliegveld dicht na vondst bom WOII

De bom is ontdekt bij bouwwerkzaamheden. De Duitse explosievenopruimingsdienst is ter plekke en doet onderzoek naar het explosief. Hoe lang het vluchtverkeer nog last heeft van de situatie, is nog niet bekend.

Berlijn-Schönefeld was de luchthaven van Oost-Berlijn. Jaarlijks komen er meer dan 8 miljoen reizigers.