Seksrel rond IJslandse politici

Het gesprek in bar Klaustur, vlakbij het parlement, was namelijk opgenomen. Media van het politiek doorgaans zeer correcte land smullen van de audio.

De vijf mannelijke en een vrouwelijke politicus concludeerden dat één van de vrouwen in het parlement ’niet heet genoeg’ was. De minister van cultuur Lilja Alfredsdottir zou mannen als speeltje gebruiken. Maar de eensluidende conclusie was: ze zouden haar allemaal doen, zo schrijft The Iceland Monitor.

Slapeloze nachten

De minister zelf zei dat ze niet meer kon slapen nadat ze de uitgeschreven tapes had gelezen. „Ik kan niet geloven dat mannen zo kunnen praten”, aldus de politicus van het geëmancipeerde land waar een vrouw premier is. Ze noemt het ’verbaal geweld’ in de Monitor. „Ik kan het niet aan om de audio zelf te horen”.

Aan de borreltafel wordt een ander Kamerlid, Inga Sæland, een ’gekke kut’ genoemd.

Uit een peiling blijkt dat tachtig procent van de IJslanders vindt dat de zes moeten aftreden, inclusief de vrouw die aan de gesprekken meedeed.