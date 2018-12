Belgen hoeven parkeerbon niet te betalen in Utrecht

Buitenlandse bestuurders met een bekeuring op zak krijgen maximaal drie telefoontjes of een paar nette brieven op hun huisadres. Daar moet het bedrijf dat de aanslag probeert te innen echter eerst de hand op weten te leggen. In het Engelstalige document wordt benadrukt dat die informatie ’legaal en correct verkregen moet worden.’

Onduidelijk is welke mogelijkheden de boete-inners daarvoor tot hun beschikking hebben, of krijgen kunnen. BghU-adjunct-directeur mr. J. Vonk wilde gisteren niet reageren.

Maar uit de aanbesteding wordt duidelijk dat als puntje bij paaltje komt er van een opgelegde betaling geen sprake is, omdat de Nederlandse belastingwet niet toepasbaar is in het buitenland. Sinds 2016 zijn zo’n 7500 parkeerboetes niet betaald.

Het gaat voornamelijk om ingezetenen uit België en Duitsland. In de top-5 van landen met niet-betalers komt Frankrijk met 1353 openstaande boetes op plek 3, Polen met 726 op 4 en Groot-Brittannië met 558 op 5. Het gaat om gegevens bijgewerkt vanaf 2016 tot het derde kwartaal van dit jaar.

In totaal betreft het 46 landen, maar de bulk van de wanbetalers komt uit twintig landen. Het bedrijf dat de aanbesteding wint, moet in elke officiële taal van het land van de bestuurder een brief sturen. Voor Zwitserland bijvoorbeeld is dat dus in het Duits, Frans, Italiaans en Reto-Romaans.

De BghU (voluit Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht) gaat er van uit dat dat het aantal niet-inbare boetes sterk oploopt, omdat het aantal scanauto’s van de gemeente Utrecht wordt uitgebreid. Dat zijn er nu twee, maar worden er vier halverwege het jaar 2020. De opdracht moet in april ingaan en duurt minimaal twee jaar.

Notoire wanbetalers uit Nederland of uit het buitenland (die niet met hun voertuig richting noorderzon zijn vertrokken), moeten overigens wel rekening houden met een wielklem.