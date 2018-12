Situatie Armeens gezin in kerk uitzichtloos

Het gezin verblijft al anderhalve maand in de Bethelkerk in Den Haag. Daar wordt sinds eind oktober een permanente kerkdienst gehouden, in een poging uitzetting van het gezin te voorkomen. Ze vallen terug op een oude regel, die voorschrijft dat de overheid geen kerkdienst onderbreekt om mensen mee te nemen die daaraan deelnemen.

Maar de actie brengt Harbers niet op andere gedachten. „Ze hebben al vele malen te horen gekregen dat ze Nederland moeten verlaten. Ze hadden opvang in een gezinslocatie, zijn daar zelf vertrokken. Deze keuze hebben ze zelf gemaakt. Het lijkt me tamelijk uitzichtloos.”