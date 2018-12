Slowaakse buitenlandminister blijft aan ondanks ’Marrakesh’

Miroslav Lajcak (r) blijft aan ondanks zijn teleurstelling over het afwijzen van het migratiepact. Ⓒ action press

BRATISLAVA - De Slowaakse minister van Buitenlandse Zaken Miroslav Lajcak blijft toch in functie. Hij diende vorige week zijn ontslag in uit onvrede met het wegstemmen van het VN-migratiepact dat binnenkort in Marrakesh wordt gesloten.