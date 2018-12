Ambassade wil af van klokkenluider Assange

„De suggestie dat meneer Assange geen vervolging hoeft te vrezen als de doodstraf van tafel is, klopt uiteraard niet”, zei advocaat Barry Pollack tegen de Britse krant The Telegraph. Hij wees erop dat de VS zijn cliënt kennelijk strafrechtelijk willen aanpakken voor het publiceren van informatie. „Daarom zou Ecuador hem asiel moeten blijven verlenen.”

Assange verblijft al zes jaar in de diplomatieke post in Londen. Hij zocht daar een veilig heenkomen nadat Zweden om zijn uitlevering had gevraagd. Daar wilden de autoriteiten hem aan de tand voelen over beschuldigingen van seksueel wangedrag. Assange vreesde via Zweden te worden overgedragen aan de VS.

Verblijfskosten

Zweden heeft het onderzoek inmiddels stopgezet, maar hij dreigt bij vertrek nog steeds te worden opgepakt omdat hij onderdook terwijl hij op borgtocht vrij was. De relatie tussen Assange en zijn Ecuadoraanse gastheren is ondertussen verzuurd. Zij hebben volgens The Telegraph onder meer besloten dat de activist zelf moet opdraaien voor de kosten van zijn eten, was en medische zorg.