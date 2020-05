Eerste Chinees team naar top Everest sinds begin pandemie

De onderzoekers plaatsten hun apparatuur op de berg onder een strak blauwe lucht. Op beelden in Chinese staatsmedia is ook te zien hoe teamleden champagne dronken om hun prestatie te vieren.

De hoogte van de beroemde berg bij de grens tussen China en Nepal is onderwerp van discussie. Chinese onderzoekers stelden in 2005 vast dat de top van de berg zich op ruim 8844 meter bevindt, exclusief sneeuw en ijs. De Everest is volgens Nepalese cijfers zo'n 4 meter hoger.

Chinese staatsmedia omschrijven de huidige expeditie als een gelegenheid om de hoogte zeer nauwkeurig te meten met geavanceerde apparatuur. Het is nog onduidelijk wanneer de uitkomst van het onderzoek wereldkundig wordt gemaakt.

De Everest is een populaire bestemming voor bergbeklimmers. Het was er vorig jaar ongekend druk. Dat betekende dat klimmers onderweg naar de top soms uren in de rij moesten staan. Er vielen 11 doden. De autoriteiten besloten afgelopen maart het klimseizoen op te schorten vanwege de coronacrisis.