SpaceX-bemanning gaat ISS binnen

De Crew Dragon werd zaterdagavond (Nederlandse tijd) gelanceerd vanaf de basis in Cape Canaveral, in de Amerikaanse staat Florida. De astronauten Douglas Hurley en Robert Behnken namen kort voor de aankoppeling de besturing korte tijd over om de handmatige besturing te testen. Het aankoppelen werd gedaan op de automatische piloot.

In de livestream van de NASA was toen te horen dat betrokkenen aan de grond en in de ruimte erg trots waren nadat de capsule aankoppelde bij ISS. De vlucht verliep geheel volgens planning, volgens de ruimtevaartorganisatie. De twee astronauten gingen kort na de aankoppeling aan boord van het ISS.

Het vaartuig is gebouwd door het bedrijf SpaceX van Elon Musk. De bediening van de Crew Dragon gaat via touchscreens, die op tablets lijken. Ze zijn zondagavond het ISS binnengegaan.

Astronauten

Hurley en Behnken zijn allebei al eerder in de ruimte geweest. Ze volgden in 2000 samen de astronautenopleiding. Hurley was de piloot die voor het laatst een spaceshuttle aan de grond zette, de Atlantis in juli 2011. Behnken verbleef in 2008 en in 2010 in het ISS en voerde toen zes ruimtewandelingen uit. Hurley is getrouwd met astronaute Karen Nyberg, die twee keer in de ruimte was. Behnkens echtgenote K. Megan McArthur repareerde in 2009 ruimtetelescoop Hubble.