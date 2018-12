Britse miljonairsdochter vermist in Nieuw-Zeeland

Millane werd voor het laatst gezien in een viersterrenhotel in Auckland, zo melden verschillende Nieuw-Zeelandse media. Ze was toen samen met een man, zo meldt de plaatselijke politie. Deze man is inmiddels gehoord door de politie, maar wordt niet verdacht van betrokkenheid bij haar vermissing.

Haar vader David Millane, een vastgoedmiljonair, deed in tranen een oproep: „Grace is een geweldige, outgoing dochter met een groot hart voor haar familie. Ik wil iedereen die de laatste dagen contact met haar heeft gehad, oproepen om dit te melden aan het onderzoeksteam.”

Ze was net zes weken op wereldreis, die een jaar zou duren. Haar familie kreeg argwaan toen ze afgelopen zondag niet reageerde op felicitaties voor haar verjaardag. De politie heeft laten weten serieuze zorgen te hebben over haar situatie.