Moslimhater moet 36 maanden brommen

Eerder had het Openbaar Ministerie veertig maanden celstraf tegen T. geëist. T. zit sinds mei van dit jaar in voorarrest en verblijft, opmerkelijk genoeg tezamen met diverse veroordeelde moslimterroristen, in de zwaarbewaakte terreurafdeling van de gevangenis in Vught.

Inval

Inlichtingendienst AIVD trok over het gedrag van de verdachte aan de bel, waarna hij op 23 mei in zijn ouderlijke woning opgepakt is. Bij de daaropvolgende doorzoeking werden in totaal 1813 patronen en twee alarmpistolen gevonden. Volgens het OM zou hij deze wapens zodanig hebben willen aanpassen dat die munitie ermee verschoten kan worden.

Daarnaast ontdekte de politie er een handgeschreven recept om een explosief te bouwen met behulp van landbouwchemicaliën. De rechtbank noemt zijn verklaring hierover weinig aannemelijk.

Anti Terreur Brigade

De terreurverdachte heeft enkele jaren geleden de rechts-extremistische groep Anti Terreur Brigade Special Forces (ATB) opgericht om een ’weerwoord en reactie te kunnen geven aan de terreur van de islam’. ATB wordt in het vonnis als een rechts-extremistische groepering betiteld.

De verdachte zou in chatberichten met anderen zijn woede niet alleen gericht hebben op moslims, maar ook op ’linkse types’ als Pim Fortuyn-moordenaar Volkert van der G., Sylvana Simons en de anti-piet-activist Christa Soeters. Die wou hij afknallen, aldus het OM tijdens de rechtszaak.

„Verdachte had een verantwoordelijke, voorbereidende en rekruterende rol bij ATB”, staat in het vonnis te lezen. „Hij noemde namen van doelwitten.”

’Toetsenbordterrorist’

Tijdens de inhoudelijke behandeling van zijn strafzaak hield T. het erop dat hij enkel stoer had gedaan tegenover de andere sympathisanten, als ware hij een heuse ’toetsenbordterrorist’. De verdachte ontkende de terreuraanklacht en wilde alleen toegeven dat hij in bezit is geweest van de wapens en munitie.

„De meeste activiteiten hebben op internet plaatsgevonden”, meende mr. Frans Huijbers. Hij noemde dit tamelijk onschuldig. De raadsman vroeg daarom vrijspraak wat de terroristische aanklacht betreft. „Er moet wel een verband zijn tussen wat mijn cliënt heeft gedaan en waarvan hij verdacht wordt.” Volgens hem zijn er geen pamfletten gedrukt, bijeenkomsten of demonstraties geweest uit naam van de ATB. „Er is alleen een Facebook-pagina.”

Uitspraak

De rechtbank noemt de verdachte verder antisociaal en volledig toerekeningsvatbaar. T. krijgt wel een behandeling om recidive te voorkomen. „Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het voorbereiden van misdrijven met terroristisch oogmerk.”

Zowel het OM als de verdediging hebben twee weken de tijd om in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak.

