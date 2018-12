Buitenlandse Zaken waarschuwt reiziger

In het buitenland gelden nu eenmaal andere wetten en gedragsregels, zo stelt de nota ’de Staat van het Consulaire’ vast. Wie door het overtreden van die regels in de problemen raakt, moet niet verwachten dat de ambassade meteen een mannetje stuurt om het probleem op te lossen. „Nederland maakt immers niet de dienst uit in een ander land en er zijn beperkingen aan wat Buitenlandse Zaken kan doen als een reiziger te maken krijgt met de lokale autoriteiten.”

Geen garantie voor oplossing

Buitenlandminister Blok wijst erop dat iedereen zelf verantwoordelijk is voor zijn gedrag, ’ook in het buitenland’. „Als je de wetten en regels in een ander land niet respecteert, kun je verwachten dat dat voor jou consequenties heeft. Als je willens en wetens een gevaarlijk gebied in reist en hier in de problemen komt, kan Buitenlandse Zaken geen oplossing garanderen.”

Buitenlandse Zaken heeft z’n dienstverlening aan Nederlanders in het buitenland de laatste jaren uitgebreid en gemoderniseerd. Zo heeft het ministerie een consulaire hulplijn die zeven dagen in de week de klok rond bereikbaar is. Er kwamen afgelopen jaar 700.000 telefoontjes binnen van Nederlanders met problemen in het buitenland. Medewerkers van ambassades en consulaten hielpen bij 70 vermissingen, 45 kinderontvoeringen, 137 ziekenhuisopnames en 385 sterfgevallen.

Vanaf volgend jaar komen er ook ’mobiele paspoortteams’ naar ambassades en consulaten waar geen vingerafdrukapparaten zijn, opdat overwinteraars in Lloret de Mar niet naar Madrid hoeven voor een paspoort, maar die in Barcelona kunnen aanvragen. Ook in het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië en de VS komen mobiele paspoortbalies.

Thuisblijvers snel met hulpvraag

De vlucht van internet en mobiele telefonie heeft de zelfredzaamheid van reizigers verhoogd. Bereikbaarheid heeft een schaduwzijde: thuisblijvers accepteren amper dat ze geen contact kunnen krijgen met hun bekende in het buitenland en hangen dan al snel met een hulpvraag aan de lijn.

Nederlanders zijn meer gaan reizen, maar naar ons land groeit het aantal toeristen ook, jaarlijks met 10 procent. Vorig jaar verstrekte Buitenlandse Zaken 700.000 visa aan toeristen en zakenmensen, goed voor 300 miljoen euro directe inkomsten. Ook hieraan kleeft een risico: „Besluitvorming over toelating en over wie welkom is en wie niet, is belangrijker dan ooit. Het tegengaan van terreur, misdaad en irreguliere migratie moet geborgd zijn.”