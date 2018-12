’Mutti’ Merkel neemt afscheid: het was een eer

Angela Merkel ontvangt dankbaar een staande ovatie bij haar afscheid. Ⓒ AP

BERLIJN - Partijgenoten van de Duitse bondskanselier Angela Merkel hebben haar een staande ovatie gegeven van bijna tien minuten. Zij nam op de partijdag van de christendemocratische CDU in Hamburg na achttien jaar afscheid als partijleider. „Het was een groot genoegen. Het was een eer”, zei de bondskanselier.