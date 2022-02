Medewerker Russische ambassade haalt uit naar Rutte: ’Waarom valt u Poetin aan?’

De Russische ambassademedewerker zat woensdagmiddag in de zaal bij een lezing van Rutte over de NAVO in het Haagse World Forum. De Rus vroeg aan Rutte: „U valt president Poetin persoonlijk aan, waarom simplificeert u zo en kijkt u niet goed naar de Russische belangen?” Aan tafel bij Jinek zei Rutte afgelopen maandagavond dat Poetin ’totaal paranoia’ was. De Russische president had toen net een oorlogszuchtige speech over Oekraine gehouden.

Rutte reageerde woensdagmiddag direct door te zeggen dat hij het een ’legitieme vraag’ vond. „ Ik heb Vladimir Poetin vaak ontmoet”, antwoordde de premier. „ We hebben een goede, persoonlijke relatie opgebouwd. Dat veranderde natuurlijk na de annexatie van de Krim in 2014. En dat veranderde helemaal na het neerhalen van vlucht MH17.” Volgens Rutte is Poetin iemand die ’duidelijke taal begrijpt’. „Ik denk niet dat hij bang wordt van sterke taal. Ik denk dat het de beste manier is om met de Russische president om te gaan. Dat blijf ik zo doen.”

Na afloop van de bijeenkomst blikte Rutte kort terug op de opmerkelijke vraag van de Russische ambassademedewerker. „Het is toch ook stoer dat hij zich meldt”, vindt de premier. „Zo gaat het in een democratie. Hij is welkom.”