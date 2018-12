Celstraf voor cokehandel Satudarah in supportershome Twente

Ⓒ ANP

ALMELO - Vier leden van Satudarah en de ’supportgroep’ Saudarah uit Enschede hangen celstraffen van één tot twee jaar boven het hoofd wegens onder meer handel in cocaïne in het supportershome Vak P van FC Twente. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste de straffen vrijdag bij de behandeling van de zaak bij de rechtbank in Almelo.