Gewonden door uit de hand gelopen kerstactie in Sydney

Ⓒ EPA

SYDNEY - Vijf mensen zijn in het ziekenhuis beland na een kerstactie in een winkelcentrum in een buitenwijk van de Australische stad Sydney. Enthousiaste kerstshoppers hadden zich in het winkelcentrum verzameld om ballonnen, gevuld met onder meer cadeaukaarten, te vangen die boven de menigte werden losgelaten.