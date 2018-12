Opnieuw PvdA’er over naar Denk

Ex PvdA Tweede Kamerlid Metin Çelik stapt over naar Denk Ⓒ ANP

Den Haag - Opnieuw stapt een PvdA-politicus over naar Denk. Metin Çelik nam twee maanden geleden afscheid van de sociaal democraten en is direct lijsttrekker voor de provinciale statenverkiezingen in Zuid-Holland.