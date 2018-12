Blunder: Bluswagen brandweer te groot voor kazernes

Breezand - De nieuwe bluswagens die de vrijwillige brandweerskorpsen Breezand en Dirkshorn – twee plaatsjes in de Noordkop - in de loop van 2019 krijgen, blijken te groot om in de brandweerkazernes te passen. Dat werd vrijdagochtend bekend tijdens de vergadering van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord in Alkmaar zo meldt het Noordhollands Dagblad.