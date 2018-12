Bruins verheugd dat pil weer beschikbaar is: ’Heel prettig’

Het tekort stak begin september al de kop op. „Heel prettig”, noemt de VVD-bewindsman dat dit nu achter de rug lijkt. „We zien nu dat er weer laden vol liggen bij apotheken.”

Bruins denkt aan het aanleggen van een noodvoorraad mochten en in de toekomst nieuwe leveringsproblemen de kop op steken. Hij wil daar met ’partijen’ over praten. „Eens kijken of dat nodig is, wat dat kost en wie dat dan moet gaan doen”, zegt hij.

Al maanden een tekort

Al maanden is er een tekort aan de meest gebruikte anticonceptiepil. Vrouwen struinden zelfs het internet af, opzoek naar strips. Het tekort ontstond nadat een grote lading pillen uit het buitenland werd afgekeurd en vernietigd.

Leveranciers benadrukken dat het nog wel even zal duren eer alle apotheken weer bevoorraad zijn. Naar schatting gaat het om enkele weken.

Bekijk ook: Inspectie kaart pil op Marktplaats aan

Bekijk ook: Alternatieve pil tot half december