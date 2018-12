Nu mogelijk plastic in chocoladeletters g’woon

De getroffen letters van g’woon zijn de P, M en S van 135 gram met een tenminste houdbaar tot-datum van 31 maart 2019 en de productiecode 182206. De letters zijn verkocht in winkels van Coop, Deen en Poiesz.

Wie een g’woon-letter heeft die mogelijk plastic kan bevatten, kan de streepjescode uitknippen en ongefrankeerd opsturen naar de klantenservice van het merk. Als mensen hun naam, rekeningnummer en winkel van aankoop vermelden, krijgen ze het aankoopbedrag teruggestort op hun rekening.

Eerder problemen bij HEMA

Eind november riep HEMA al alle chocoladeletters van de variant melkchocola/hazelnoot terug nadat was gebleken dat er stukjes kunststof in zaten. HEMA gaf toen aan zeer teleurgesteld te zijn in leverancier Baronie en de zaak hoog op te nemen. De warenhuisketen zei in gesprek te zijn met Baronie over de oplossing voor het probleem.

