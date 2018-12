Zeker twaalf doden bij poging tot bankroof

Media in de deelstaat Ceará berichtten dat een zwaar bewapende bende in de nacht van donderdag op vrijdag met een buitgemaakte truck een weg bij Milagres blokkeerde. Ze namen vervolgens wat mensen uit passerende auto’s in gijzeling. De bende trok toen met zes gijzelaars naar twee banken in Milagres, maar stuitte in de plaats daar op de politie. Er volgde een vuurgevecht van 20 minuten dat paniek veroorzaakte in de plaats. Geen van de gijzelaars of de daders hebben het volgens de media overleefd.

De autoriteiten hebben zich volgens Braziliaanse media nog steeds niet uitgelaten over de toedracht van het bloedbad. Milagres ligt in het noordoosten van het land, ongeveer 450 kilometer ten zuiden van Fortaleza, de hoofdstad van Ceará.