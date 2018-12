OM: tbs met dwangverpleging om gijzeling NPO

De man, Mohamed C., pakte de medewerkster van de NPO ’s ochtends op het parkeerterrein beet, zette een mes op haar keel en dreigde dat hij haar zou doden als ze niet zou meewerken. Hij liep met haar het NPO-gebouw binnen en eiste zendtijd, omdat hij dacht dat hij door de veiligheidsdienst AIVD werd achtervolgd.

De receptioniste sloeg heimelijk alarm en een beveiliger bracht ze naar een kamer in het gebouw. Daar bond hij de vrouw vast op een stoel, in afwachting van de komst van camera’s. Het slachtoffer stond doodsangsten uit, zeker toen hij steeds bozer werd. De cameraploeg bleek een arrestatieteam te zijn dat de verdachte kon overmeesteren na gebruik van een taser.

Weersprak beschuldigingen niet

C. weersprak de beschuldigingen niet, maar zei tegen de rechter dat hij erg in de war was en dat hij helemaal niets meer kan herinneren. Wel zei C. dat hij snapt dat het voor de vrouw een zeer beangstigende situatie moet zijn geweest. „Ik heb heel veel spijt. Het was niet mijn bedoeling haar iets aan te doen.”

De vrouw heeft nog steeds veel last van de gevolgen van de gebeurtenis, evenals haar gezin. Ze eist 25.000 euro smartengeld.

De advocaat van C. vond deze vordering veel te hoog. Hij wilde hooguit tbs met voorwaarden, zoals een behandeling en toezicht. De aanklager vond dat te licht, omdat hij niet denkt dat C. zich aan de voorwaarden zal houden. C. heeft geen vaste woon- of verblijfplaats maar is in Den Haag ingeschreven.

Eerder incident

De gebeurtenis had geen gevolgen voor de uitzendingen. Twee jaar eerder, begin 2015, was dat wel het geval toen een andere man, Tarik Z., wist door te dringen tot de studio van het NOS-journaal. Hij kreeg veertig maanden cel opgelegd, waarvan ruim de helft voorwaardelijk.

Uitspraak over twee weken.

