Paul en Yip konden geen huis kopen in Engeland, dus kochten ze een heel Frans dorp

Een huis kopen in het Verenigd Koninkrijk was voor het Britse koppel Paul Mappley en Yip Ward niet mogelijk. De prijzen lagen te hoog. In de regio waar ze woonden, moesten ze voor een erg kleine woning al zeker 300.000 pond (358.000 euro) neertellen. Die optie lag voor hen eigenlijk nooit echt op tafel. „We hadden eigenlijk altijd gehuurd en we woonden in een - echt mooie- stacaravan van een vriend. Maar toen ze die wilden verkopen, begonnen we ons zorgen te maken.”

In hun zoektocht keken de mannen over de landsgrenzen heen. Uiteindelijk kwamen ze in 2019 in het piepkleine dorpje La Buslière in het Franse Normandië terecht. Een vriend wou hen daar een cottage te koop aanbieden. Daar telden ze 10.000 pond (net geen 12.000 euro) voor neer. Hun huisje was het laatste in een rij van verschillende huisjes. „Na onze eerste aankoop werden we ons bewust van de kwetsbaarheid van de rest van de rij, in die zin dat ze dreigden in te storten als ze nog jaren onbeheerd zouden blijven, omdat de daken op sommige plaatsen waren ingestort en het weer binnenlieten”, staat te lezen op de GoFundMe-pagina van de twee. In 2021 konden ze de rest van de huisjes ook kopen voor een totaalbedrag van 12.000 pond (14.300 euro). Daardoor was uiteindelijk het hele dorpje in hun bezit.

Het dorpje van Paul en Yip bestaat uit zes huisjes, twee schuren, een paardenverblijf, een werkplaats, een ciderpers en een gemeenschappelijke broodoven. Elektriciteit is er trouwens ook niet. Volgens de GoFundMe-pagina zouden de huisjes al zo’n 25 tot 30 jaar leegstaan.

Glamping

Het koppel is van plan om het dorpje om te bouwen tot een luxueuze vakantiebestemming, de huisjes te verhuren en een glamping te openen. Maar het zal nog wel even duren voordat de eerste gasten kunnen arriveren. De twee moesten zich letterlijk een weg banen door de begroeiing en konden pas na enige tijd inschatten hoeveel woningen zij nu eigenlijk gekocht hadden. „Het was net een kraakpand toen we hier kwamen wonen, maar we voelen ons nu heel comfortabel”, zegt Paul in de Britse media. „En we kunnen goed opschieten met onze buren in het volgende dorp. Ze fluisterden wel over ons toen we aankwamen, maar niet omdat wij de enige homo’s in het dorp zijn - er wonen er nog meer in hun dorp.”