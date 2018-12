Trump: woordvoerster Nauert wordt VN-ambassadeur

Nauert was eerder tv-presentatrice bij de omroep FOX en werd in april 2017 woordvoerster op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zij moet bij de VN Nikki Haley opvolgen die er de Amerikaanse ambassadeur is sinds begin 2017 en die er eind dit jaar mee ophoudt.

