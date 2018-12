Nek aan nek-race om opvolging Merkel

Friedrich Merz en Annegret Kramp-Karrenbauer. Ⓒ EPA

HAMBURG - De opvolging van kanselier Merkel bij haar conservatieve CDU is een nek-aan nek-race. Bij de stemming van precies 999 stemmen bij het partijcongres in Hamburg ligt de gematigde Annegret Kramp Karrenbauer (AKK, 55 jaar) op de eerste plek. Ze moet nu ook in de tweede, beslissende ronde winnen vinden van zakenman Friedrich Merz (63).