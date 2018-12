Annegret Kramp-Karrenbauer nieuwe leider CDU

Kramp-Karrenbauer (56) versloeg in de tweede ronde van de verkiezing Friedrich Merz. In de eerste rond viel Jens Spahn als kandidaat af en haalde niemand een absolute meerderheid.

De nieuwe partijleider was tot vrijdag secretaris-generaal van de partij. Daarvoor was ze premier van de deelstaat Saarland. Als partijleider maakt zij grote kans in de toekomst bondskanselier te worden.

Voorafgaand aan het CDU-congres in Hamburg, hadden waarnemers al een nek-aan-nekrace voorspeld tussen Kramp-Karrenbauer en Merz. Kramp-Karrenbauer kreeg uiteindelijk 52 procent van de afgevaardigden achter zich en Merz 48. De nieuwe partijleider, een vertrouwelinge van bondskanselier Merkel, toonde zich geroerd door haar uitverkiezing.

