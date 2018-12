Man gepakt voor verkopen gestolen AED’s

De brandweerman had de AED gevonden via een verkoopsite, waarna hij de defibrillator in een camper in België kocht. Daarbij zag de koper nog meer AED’s liggen. De brandweerman werkt bij een bedrijf dat defribilatlatoren verkoopt en wist dat het exemplaar dat hij had gekocht, gestolen was. Dat meldde de brandweerman aan de Nederlandse politie.

Er werd een nieuwe afspraak gemaakt met de verkoper, die in Nederland werd opgewacht door een speciaal team. Op een parkeerplaats in Rilland hield het team de Belg aan. In zijn camper lagen nog twee AED’s die vermoedelijk zijn gestolen.