30 molotovcocktails op rotonde ’gele hesjes’

Dan is het de vierde nationale actiedag van de spontane beweging ’gilets jaunes’. Die ontstond in oktober in sociale media als gevolg van de steeds duurder wordende benzine en diesel. Volgens de regering moet daarmee de uitstoot van schadelijke stoffen worden beperkt. Volgens de ’gele hesjes’ gaat het om een serie belastingen en heffingen die Fransen met lage inkomens niet meer kunnen betalen.

Afstel, geen uitstel

De regering heeft om de steeds gewelddadiger onrust te bezweren de prijsverhogingen woensdag op de lange baan geschoven. Premier Edouard Philippe zei woensdag dat de accijnsverhogingen zijn opgeschort.

Dat leidde tot hoongelach onder de ’gilets jaunes’ die duidelijk maakten geen uitstel maar afstel te willen. Medewerkers van president Emmanuel Macron ’verbeterden’ later de premier door te beklemtonen dat de brandstofprijsverhoging „helemaal geannuleerd” is.

Anst groot

De angst dat de onvrede desondanks volledig uit hand loopt, is in heel Frankrijk groot. De gele hesjes zijn niet alleen boos over de brandstofprijzen, maar willen helemaal van Macron en zijn beleid af.

Bij de straatprotesten sluiten zich ook steeds meer vertegenwoordigers van beroepsgroepen aan die om uiteenlopende redenen boos zijn, zoals ambulancechauffeurs, verpleegsters, vrachtrijders en boeren. Daarnaast wordt gevreesd voor grote aantallen relschoppers en vandalen.