Belgische student overleden bij ontgroening

De 20-jarige jongeman dronk tijdens een uit de hand gelopen ontgroening volgens Belgische media een enorme hoeveelheid vissaus. Ⓒ Nieuwsblad/EYEEM MOBILE GMBH

LEUVEN - Een Belgische student die tijdens een ontgroening bij een studentenvereniging in Leuven in coma raakte, is vrijdag overleden. De 20-jarige jongeman Sanda D. dronk bij de vereniging Reuzegom tijdens een uit de hand gelopen ontgroening volgens Belgische media een enorme hoeveelheid vissaus. Die zou het zoutgehalte in zijn lichaam zo hebben ontregeld dat die hem fataal werd. Officieel is de doodsoorzaak nog onbekend en wordt onderzocht.